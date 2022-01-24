شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يحيى حفلا غنائيا فى العراق بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم عاصى الحلانى حفلاً غنائيًا، ليلة عيد الحب يوم 14 فبراير المقبل فى العراق، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.

وقال مؤخرا النجم اللبناني عاصى الحلانى في تصريحاته لـ"الخليج 365": أنا ليس لدي أي مانع من خوض التجربة سواء في السينما أو الدراما ومعاييري هي وجود عمل يضيف لي وورقا يليق بى وموضوعا يتناسب مع تاريخي وأسلوبى، وإذا جاءت فرصة جيدة مقنعة لن أتردد أبدا في خوض التجربة، وقدمت عدد من الأعمال المسرحية قبل ذلك وحققت نجاح كبير.

وأعرب مؤخرا النجم اللبناني عاصى الحلانى عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام فى دورته الثلاثين، والتى اقيمت على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، والذى يعد أعرق المهرجانات على مستوى العالم.

وأضاف : مهرجان الموسيقى يلتف حوله كل نجوم الغناء في العالم العربى، ويعتبر عملة نادرة كمنهجه الذى يرسخ في وجدان الأجيال الجديدة".

وأشار أنه دائما يحرص على وجوده بين الكبار والمشاركة فيه حيث أنه حدث يخلد اسم كل من يشارك في فعالياته وسوف يتذكره الأجيال باستمرار، وأنا شخصيا سعيد أن ينتظر جمهورى كل عام حفلتى .