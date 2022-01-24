شكرا لقرائتكم خبر عن ويليم دافو: أريد لعب شخصية الجوكر امام خواكين فينيكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الممثل العالمى ويليم دافو عن رغبته في لعب دور "الـ Joker" إلى جانب الممثل العالمى خواكين فينيكس الذى حاز على حائزة الأوسكار عن الدور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

قال دافو لـ أحدى المواقع البريطانية : "هنالك شيء مثير للاهتمام في شخصية الـ Joker، لذلك سيكون من الممتع وجود شخصيتين منه في عمل واحد، سيكون الموضوع مشوق، خاصة أمام خواكين فينيكس".

وظهر دافو مؤخرا في فيلم Spider-Man No Way Home الذى يدور حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man No Way Home.

وحصل الفيلم على تقييم وصل إلى %93 من قبل 374 ناقدًا عالميًا، و %98 من قبل أكثر من 25 ألف مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه يوم 15 ديسمبر من العام الماضى 2021 بـ دور العرض المصرية، و17 من نفس الشهر بـ دور العرض الأمريكية.