شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين أحد أفراد عصابة نصب فى فيلم "تماسيح النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة سوزان نجم الدين طرح فيلم "تماسيح النيل" في دور العرض بعد غدا الأربعاء الموافق 26 يناير، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "نادية" التي تكشف الأحداث مشاركتها في عصابة نصب مع مرور الشخصية بالعديد من التطورات خلال رحلة النصب مع باقى أفراد العصابة.

وأكدت سوزان نجم الدين أنه تجربتها فى "تماسيح النيل" تجربة لطيفة للغاية، خاصة مع المخرج سامح عبد العزيز الذى يجعل اللوكيشن مميز ومرح طوال فترة التصوير والتى غلب عليها الأجواء العائلية مع باقى ألفنانين المشاركين فى البطولة، مشيرة إلى أنها استمتعت بالعمل متمنية أن يلقى ألفيلم النتائج الجيدة على قدر المجهود والحب الذى كان فى الكواليس.

فيلم "تماسيح النيل" يشارك فى بطولته مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، لما كتكت، وعدد آخر من الفنانين وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

وفى سياق آخر تواصل سوزان نجم الدين مسلسلها الجديد "بيوت من روق" فى العاصمة اللبنانية بيروت، والذى تجسد فيه شخصية "جيجى" وتعمل ستايليست لها براند باسمها وهى سيدة ست قوية ومتماسكة، وتتعرض للخيانات والغدر والسرقات والعنف والخطف خلال الأحداث، والعمل يشارك فى بطولته يوسف الخال وطونى عيسى وداليدا خليل يوسف حداد وفادى حداد ومجموعة كبيرة من سوريا ولبنان وإخراج أسامة الحمد.

كما يعرض لسوزان نجم الدين حالياً مسلسل "وثيقة شرف – فيكتوريا" المكون من 10 حلقات، وانطلق عرضه على أحدى المنصات العربية الأسبوع الماضى، وتشارك فيه كضيفة بشخصية "فيكتوريا"، بجانب النجوم سلوم حداد، أمل عرفة، مهيار خضور، صباح الجزايرى، سلمى المصرى، نظلى الرواث، ايمن رضا، فادى صبيح، محمد الأحمد، وإخراج باسم السلكا.



سوزان نجم الدين