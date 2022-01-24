شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تشارك فيديو جديد خلال جولتها ليلا لإطعام القطط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة إيمى سمير غانم، ابنه الفنان الراحل سمير غانم، محبيها ومتابعيها فيديو قصير من أحدى جولاتها الليلة لا طعام القطط المتواجدة في الشوارع.

ظهر في الفيديو التي نشرته أيمى سمير غانم عبر "أستورى" حسابها على انستجرام، تجولها ليلا بحثا عن القطط في الشوارع ثم وضع الطعام لهم في اطباق فايبر.



حساب ايمى سمير غانم على انستجرام

سابقا، حرصت النجمة دنيا سمير غانم، على توثيق بعض اللحظات لشقيقتها النجمة أيمي سمير غانم، أثناء تواجدهما في المملكة العربية السعودية، من أجل إتمام مناسك العمرة، والتي ظهرت فيها الأخيرة وهي تقوم بإطعام بعض القطط التي تتواجد في الشوارع، ونشرت دنيا صور لشقيقتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت: "ماشية بأكل القطط والكلاب في شنطتها في كل بلد وكل مكان، أحن قلب في العالم والله ما شاء الله".

ومؤخرا حلت ذكرى ميلاد الراحل الكوميديان من الدرجة الأولى، "فطوطة"، النجم الكبير سمير غانم الذى لا يمكن أن يشاهده الجمهور في عمل فني دون الضحك، يمتلك رصيدًا ضخمًا ومتنوعًا من الأعمال، حيث قدم ما يقرب من 160 فيلمًا، و50 مسرحية، و80 عملاً للدراما التليفزيونية والإذاعية، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات، أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستينيات والسبعينيات.