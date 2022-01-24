شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم: حلمى الأكبر أن أجعل والدىَ فخورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دنيا سمير غانم، جمهورها صورة عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:" حلمى الأكبر أن أجعل والدى فخورين"، وبعد نشرها الصورة انهالت تعليقات متابعيها وجاءت كالتالى:" ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وأكيد فخورين بيكي وبأختك، غفر الله لهما وأسعدهما في الجنة كما صنعا السعادة للناس في الدنيا، اكيد هم فخورين بيكم لهم الرحمة والمغفرة".



دنيا سمير غانم

واصلت النجمة دنيا سمير غانم التفاعل مع متابعيها من خلال صور جديدة لها، فبعد يوم واحد على أحدث فوتوسيشن لها نال على اعجاب متابعيها، نشرت دنيا صورة أخرى من أحدث جلسة تصوير جاءت بلوك واطلالة مختلفة تماماً عبر حسابها على موقع فيس بوك.

وما ان نشرت دنيا سمير غانم الصورة حتى انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ممن حرصوا على التعليق لها، بتعليقات من عينة : "انتى زي القمر، ربنا يسعدك انتى وايمى، مش ممكن الحلاوة دي".

وسبق أن نشرت دنيا سمير غانم - قبل أيام - فيديو قصير من إعداد محبي والدتها الفنانة دلال عبد العزيز بمناسبة ذكرى ميلادها، وثق مسيرة الفنانة الراحلة بداية من عملها الفنى فى عام 1977.

وعلقت على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "شكرا للجمهور العظيم على مجهودكم وعلى الفيديوهات الجميلة وربنا يرحمهم يا رب ويسعدهم أضعاف ما أسعدونا".