شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشني يحيى حفلا غنائيا اليوم بمسرح سيد درويش فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان وائل الفشني حفلاً غنائياً غداً، اليوم الإثنين الموافق 24 يناير، بمسرح سيد درويش بالإسكندرية والتابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة مجدي صابر، ومن المقرر أن يقدم الفشني مجموعة متنوعة من أغانيه الذي يحبها جمهوره، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد .

وكان وائل الفشني قد احيا حفلاً غنائيًا، أول أمس السبت، علي مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى وقدم خلال ساعتين متواصلتين باقة متنوعة من أغانيه ، بحضور جمهوره ومع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية .

وشارك وائل الفشنى فى احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر وقدم فيها أغنية "الأقصر بلدنا"، وقال خلال لقائه علي تلفزيون الخليج 365 ترشحت للغناء فى احتفالية افتتاح طريق الكباش من خلال المايسترو نادر عباسى، وأشكره بالطبع على هذا الترشيح الذى كان من فنان عظيم مثله يقدر الفن ويفهمه، وهو أيضا من الموسيقين المقتنعين بصوتى ومن الذين أعطونى دفعة قوية للأمام، فعندما يأتى شخص بحجم نادر عباسى ويقول لى أنه يحب صوتى فكأنه أعطانى شهادة ووسام".