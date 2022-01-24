بعد رحيل أصغر بناته.. ماذا قال احمد فؤاد نجم عن ابنته "زينب" ووالدتها؟.

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الكاتبة صافيناز كاظم، وفاة "زينب" ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، صباح اليوم الإثنين.

زينب هي أصغر بنات الراحل أحمد فؤاد نجم، من آخر زوجاته أميمة عبد الوهاب، وله ابنتين غيرها هما نوارة ابنة الكاتبة صافيناز كاظم، والكبرى "عفاف" التي رحلت عن عالمنا عام 2015، عن عمر يناهز 60 عاما، وهي ابنته من زوجته الأولى فاطمة منصور.

الشاعر الراحل احمد فؤاد نجم، خلال ظهوره في أحدى القنوات العربية، تحدث عن بناته، وقال :"لدي عفاف، ونوارة، و زينب، ونظرتي لهم بالعين تساوي الدنيا كلها".

وأضاف ضاحكا: "نوارة وزينب ألعن من بعض".

وخلال ظهوره مع الإعلامي معتز الشناوي، تحدث الشاعر احمد فؤاد نجم، عن والدة زينب، وقال :"أم زينب، هي رئيستي".

الشاعر الراحل احمد فؤاد نجم، أحتفل في سبتمبر 2011، بزفاف كريمته "زينب"، إلى زوجها محمود أحمد مهران.



وأعلنت الكاتبة صافيناز كاظم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نبأ وفاة الراحلة، قائلة: "زينب ابنة أحمد فؤاد نجم تلحق بأبيها".

يذكر أن أحمد فؤاد نجم تزوج العديد من المرات، وله ثلاث بنات: عفاف، ونوارة، وزينب.

وكانت أولى زوجاته فاطمة منصور التي أنجب منها عفاف، وأشهرهن الفنانة عزة بلبع، والكاتبة صافيناز كاظم، وأنجب منها نوارة التي تعمل بالمجال الصحفي، وممثلة المسرح الجزائرية الأولى صونيا ميكيو، وكانت زوجته الأخيرة هي أميمة عبد الوهاب والدة زينب، الإبنة الصغيرة لنجم.​.