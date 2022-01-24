طارق الشناوي يهدي تكريمه من مهرجان العين السينمائي لوائل الإبراشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الناقد السينمائي الكبير طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، على تكريمه ضمن فعاليات مهرجان العين السينمائي الدولي، وأهدى تكريمه لصديقه الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وكتب: "قبل قليل وفي مهرجان العين السينمائي تم تكريمي عن المشوار النقدي بجائزة الإنجاز ممثلا للسينما المصرية وهو اعتراف عالي الصوت من المهرجان بأهمية دور النقد في الحياة الفنية".

واستكمل: "تكريم قطعا أسعدني ولكن لا أزال أستشعر أنني حتى الآن ومع كل مقال أو عمود جديد أكتبه وكأنني أبدا خطوة أولى".

وتابع: "لم أجد أمامي سوى إهداء التكريم لرفيق رحلة القلم الذي رحل عن عالمنا ًقبل أسبوعين وائل الإبراشي صديق الحلوة والمرة".

وافتتحت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان العين السينمائي بالإمارات مساء أمس الأحد، بحضور كوكبة من نجوم الفن بالخليج.