بحوار مقتضب.. كيف رد صبري فواز على منتقدي أصحاب ولا أعز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان صبري فواز على الجدل المثار هذه الفترة حول أحد الأعمال الفنية، وبعض الأصوات المطالبة باتخاذ اجراءات تجاه الأعمال الفنية، بطريقة مختلفة من خلال حوار "تخيلي" يكشف فيه ما يقدمه الفن من قيمة في المجتمع.

وكتب "فواز" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "تاني وتالت، السلام عليكم

عليكم السلام .. أهلا يافندم ..اتفضل حضرتك

- بتقدموا أيه هنا .. بتقدموا تربية ؟

= لا يا فندم .. التربية فى البيوت حضرتك

- بتقدموا تعليم ؟

= لا يا فندم .. التعليم في المدارس و الجامعات حضرتك

- بتقدموا وعظ ؟

= لا يا فندم .. الوعظ فى المساجد و الكنايس والمعابد حضرتك

- طب بتقدموا تاريخ ؟

= لا يا فندم .. التاريخ فى الكتب ومراكز البحث حضرتك

- الله .. أومال بتقدموا أيه ؟

= فن يا فندم .. فن حضرتك

يعني بنقدم تأمل.. خيال.. مشاعر.. مشاعر كتير سعادتك حزن، فرح ، دهشة، ندم، قسوة، رحمة، حنين، غضب ، رضا، وحاجات كده سعادتك، وبنقدم أحلام، أحلام حلوة كتير حضرتك، اتفضل سعادتك اتفضل".

وكان الفنان صبري فواز قد علق على الأصوات المطالبة باتخذا إجراء تجاه الفنانة منى زكي، وصناع فيلم "أصحاب ولا أعز" قائلا: "الفيلم في منصة مغلقة على المشتركين فقط، ومتصنف فوق السن، ويعني إنت اللي رحت برغبتك، سواء بقى خبطت على الباب (دافع الاشتراك)، أو متلصص من الشبابيك".

واختتم حديثه قائلا: "في كل الأحوال ماحدش ضربك على إيدك، بترغي في إيه بقى؟".