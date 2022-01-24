تزوجت 4 مرات وخادمتها قامت بسرقتها| بعد تصدرها تريند جوجل.. من هي بثينة رشوان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة بثينة رشوان، قوائم تريند موقع "جوجل"، بعد تأكيدها خلال ظهورها في برنامج "كلام الناس"، أنها كانت المرشحة الأولى لشخصية "ثريا" التي قدّمتها الفنانة حنان ترك في مسلسل "المال والبنون" عام 1992

وكشفت الفنانة بثينة رشوان، إنها فوجئت بإستبعادها من المسلسل، عقب رفضها الزواج من مخرج العمل، وهو المخرج مجدي أبو عميرة.

وقالت الفنانة بثينة رشوان، خلال حوارها مع برنامج "كلام الناس" على قناة "Mbc مصر": "المخرج مجدي أبو عميرة اختارني للدور من بين أكثر 150 بنت، وبعدها فوجئت باستبعادي من المسلسل".

وعن سبب استبعادها؛ قالت: "المخرج لما جِه يتكلم معايا قالي سيبك من التمثيل وخلينا نرتبط ونعيش الحياة كأسرة وزواج، وبلاش الموضوع ده، وأنا مكنتش بفكر في الحكاية دي خالص وقتها، وبعدها لقيت نفسي اتشلت خالص من المسلسل، رفضت عرض الزواج فاستبعدت من المسلسل دي الحقيقة".

أضافت: "كنت صغيرة وقتها وكنت عايزة أشتغل وأعمل حاجة وما صدقت إن دي فرصة كانت جت لي.. أنا شخصية قوية، ومجدي أبو عميرة أستاذ كبير".

من هي بثينة؟

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز المعلومات عن الفنانة بثينة رشوان.

دخلت الفنانة بثينة رشوان عامها الـ 49، في ديسمبر الماضي، إذ ولدت في 21 ديسمبر 1972.

والدها هو الفنان رشوان مصطفى، وتخرجت من معهد علوم الإدارة والحاسب الآلي، ودخلت المجال الفني عقب ظهورها في الإعلانات.

في عام 1993 اكتشفها رضوان الكاشف، وشاركت في بطولة فيلم "ليه يا بنفسج"، مع الفنان فاروق الفيشاوي. وقدمت حوالي 80 عملا فنيا متنوعا، ومن أبرز مسلسلاتها: "9 جامعة الدول، ، مريم، الإمام الغزالي، أولاد الحلال، شرف فتح الباب، شطحات نسائية، الجبل، طرح الصبار، حبيب الروح، العطار والسبع بنات".

شاركت الفنانة بثينة رشوان في بطولة أفلام عديدة، منها حالة إشتباه، وبنات في ورطة، وعنتر زمانه، و من المسرحيات، بهلول في إسطنبول، وجنون البنات، يا احنا يا هما.

تزوجت الفنانة بثينة رشوان 4 مرات، و انتهت جميعا بالطلاق، ولديها أربعة أبناء.

في عام 2008 تعرضت الفنانة لسرقة مشغولاتها الذهبية من بيتها، وتبين أن خادمتها قامت بسرقتها.

عادت الفنانة بثينة رشوان العام الماضي إلى خشبة المسرح، والساحة الفنية بعد غياب دام 6 سنوات، منذ ظهورها في مسلسل "ولاد السيدة"، وشاركت في بطولة مسرحية "زقاق المدق"، التي عرضت على خشبة مسرح البالون، وجاءت بديلة للفنانة نهال عنبر.