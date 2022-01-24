بعد بلاغ هاني شاكر.. أول تعليق من محامي طارق الشناوي على اتهامه بالإساءة والتشهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المستشار ياسر قنطوش، تقدمه بالنيابة عن موكله الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بلاغًا للنائب العام، ضد الناقد الفني طارق الشناوي، بدعوى الإساءة له في البرامج التلفزيونية، ومن خلال كتاباته الصحفية.

الخبير القانوني حسام لطفي "مستشار الناقد طارق الشناوي" في أول تعليق له على الأزمة، تحدث لـ"الخليج 365"، وقال: "البلاغ غير موفق بالمرة، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، يعد شخصية عامة، وباب النقد مباح في حقه".

وجاء نص البلاغ الذي تقدم به ياسر قنطوش للنائب العام كالتالي: "بتاريخ 18/1/2022، قام المشكو في حقه طارق أحمد السيد الشناوي بكتابة مقال في جريدة ....، هاجم فيها الفنان هاني شاكر، بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربين المهرجانات والتي طالب فيها تغيير مطربين المهرجانات لاسمائهم حيث قرر المشكو في حقه إن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية مشيرًا إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري".

و طالب الفنان هاني شاكر، في البلاغ الذي تقدم به مستشاره القانوني، بالتماس التحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونا حيال المشكو في حقه، وسماع الفيديوهات التي قدم فيها المشكو في حقه بالتشهير بسمعته ووظيفته".

نقابة المهن الموسيقية أعلنت مؤخرا، الموافقة على منح مطربي المهرجانات: "أحمد موزة"، و"حمو طيخا" و"مصطفى عنبة"، التصريح السنوي بالغناء، وذلك بعد توقيع الثلاثي بالموافقة على تعديل الأسماء، إلى مصطفى عناب، وأحمد سلطان، وحمو رجب.