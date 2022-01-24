فن ومشاهير

والد ياسمين عبدالعزيز يتعرض لوعكة صحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تعرض والدهما لوعكة صحية.

وكتب "عبدالعزيز" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "أنا والدي فعلا تعبان جدا محتاج دعواتكم".

وكان وائل عبدالعزيز قد طالب جمهوره بالدعاء لوالديه منذ فترة، وكتب عبر إنستجرام: "ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم ويشفيكوا ويعافيكوا يارب، دعواتكم".

من ناحية أخرى يشارك الفنان وائل عبدالعزيز في بطولة مسلسل "الهجام" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

والمسلسل بطولة: عمر الشناوي، أحمد عبدالله محمود، محمود فارس، نهى عابدين، محسن منصور، منة جلال، دعاء رجب، ومن إخراج مرقس عادل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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