"مات شهيدا".. شادي شامل يعلن وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان شادي شامل، وفاة والده شامل شهاب، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب "شادي": "مات شهيدا، انكسر قلبي، انحنى ظهري، دبلت عيوني، جف ريقي، ارتعشت يدي، غمامة سوداء علي عينَاي، يامن علمني احترام النفس قبل احترام الغير، يا من علمني المبادئ والقيم".

وتابع: "فراقك صعب، سأتذكر دائما كلماتك العذبة لي، سأتذكر دائما خوفك علي، سأتذكر دائما عندما كنت تستمع وأنا أدندن بالعود، سأتذكر دائما عندما كنت تنتظرني وأنا طفل صغير خارج المدرسة وتأخذني في حضنك".

واستكمل: "سأتذكر دائما عندما كنت تطهو لي الطعام بيديك الكريمتين، سأتذكر دائما طبطبة يديك علي كتفي، أكتب إليك هذه الكلمات ودموعي تنهمر انهماراً علي خدي وصولًا إلى لحيتي إلى صدري إلى قلبي، لقد خُلع قلبي من مكانه، بحبك يا أعز من نفسي، هتوحشني، إني الآن يتيم".

وأضاف: "توفى إلى رحمه الله والدي حبيبي وقرة عيني ونور قلبي وفلذة كبدي ومعلمي وقدوتي، الشهيد السياسي والصحفي الكبير شامل شهاب عبدالمجيد خيري، صلاة الجنازة اليوم الإثنين ٢٤ يناير في مسجد الشرطة في صلاح عقب صلاه الظهر، عظم الله أجركم".