أول بيان رسمي من نقابة الممثلين بعد أزمة "أصحاب ولا أعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانا رسميا ترد فيه على الجدل المثار حول فيلم "أصحاب ولا أعز".

وجاء في البيان: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا وأعضاء، بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية (منفردة أو ممثلة لأحزابها) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم (صحاب ولا أعز) والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني زكي عضو النقابة".

وتابع: "نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة على ثوابت أساسية أهمها: أولا - أن الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه

وأضاف البيان: "ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة".

واستكمل: "ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الأصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".

واختتم البيان: " هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه، عاشت مصر المستنيرة".

فيلم "أصحاب ولا أعز" أثار ضجة كبيرة بعد عرضه منذ أيام على منصة نتفليكس، بسبب ما وصفه بعض رواد السوشيال ميديا بالمحتوى الصادم، كما طالب البعض باتخاذ إجراء تجاه الفنانة منى زكي بطلة العمل.

"أصحاب ولا أعز" بطولة: منى زكي، نادين لبكي، إياد نصار، جورج خباز، عادل كرم، وآخرون.