نادر الأتات يُعلّق على فيلم “أصحاب ولا أعز” : بتستاهلوا النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم اللبناني نادر الأتات عن إعجابه بفيلم “أصحاب ولا أعز” الذي بدأ عرضه منذ أيام عبر شبكة “نتفليكس”، وهو من بطولة الممثلين منى زكي، ونادين لبكي، وجورج خباز، وعادل كرم، وإياد نصار، ودياموند بو عبود، وفؤاد يمين.

وأثنى نادر الأتات من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر” على “الأداء الرائع” لجميع الممثلين بحسب قوله، بالإضافة إلى السيناريو المتقن والإخراج الإحترافي للفيلم.

وقال نادر في تغريدته: “أصحاب ولا أعز من الأفلام الحلوة كتير يلي حضرتها أداء رائع لكل الممثلين منى زكي نادين لبكي عادل كرم جورج خباز دياموند بو عبود إياد نصار فؤاد يمين قصة من الواقع وسيناريو متقن وإخراج احترافي مبروك لكل فريق العمل بتستاهلوا كل النجاح”.

يذكر أن فيلم “أصحاب ولا أعز” يتصدَّر منذ طرحه المركز الأوّل على منصة “نتفليكس” في معظم البلدان العربية ومنها لبنان ومصر والسعودية والإمارات، وهو من إخراج وسام سميرة، في أول تجاربه الإخراجية.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة ترفيهية، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة التي تأتي لهذه الهواتف على مرأى ومسمع من جميع الحاضرين على طاولة العشاء.