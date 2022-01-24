“5 أغنيات من الأقوى”.. عمر صباغ يشيد بألبوم أميمة طالب “أنا شايفاك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدر في الساعات الأخيرة ألبوم النجمة التونسية أميمة طالب بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. يتضمن الألبوم 14 أغنية بلهجات منوعة تعاونت من خلالها أميمة طالب مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين في الوطن العربي.

وفي الألبوم تتعاون أميمة طالب لأوّل مرّة مع المؤلف الموسيقي اللبناني المبدع عمر صباغ من خلال 5 أغنيات، “أنا شايفاك”، و”فيك العبر”، و”موسى وفرعون”، و”من لهفتك”.

عمر صباغ عبّر عن سعادته بأوّل تعاون له مع أميمة طالب مشيدًا بموهبتها وصوتها “الرائع” بحسب قوله، وذلك من خلال منشور عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشر مقطعًا من كليب “أنا شايفاك”، وهي الأغنية الرئيسية في الألبوم الذي يحمل نفس الاسم، وعلّق قائلًا: “من الأعمال يلي سعيد كتير إني جزء منها.. ألبوم أنا شيفاك مع الفنانة المتميزة والصوت الرائع أميمة طالب

٥ أغنيات بألبوم من الأقوى لهل سنة.. انشالله بتحبوها قد ما نحنا حابينها”.

ومن جانبها أثنت أميمة طالب على تعاونها مع عمر صبّاغ وعلّقت على المنشور قائلةً: “ابدعت ثم ابدعت ثم ابدعت يا عمر شكرا من القلب “.

ويأتي هذا الإصدار ضمن حملة كبيرة سبق وبدأتها أميمة طالب على مواقع التواصل الإجتماعي للترويج للألبوم، لا سيما أنها أشرفت بنفسها على أدق تفاصيله.