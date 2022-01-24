كيف ردّت منى زكي على الجدل الذي أثاره فيلم “أصحاب ولا أعز”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة المصرية منى زكي على الانتقادات الحادة التي طالت فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي عُرض على منصة “نتفليكس”.

وأعادت النجمة المصرية نشر تعليق من إحدى مستخدمات موقع “فيسبوك”، والتي دافعت في منشورها عن الفيلم، وكتبت: “لا أفهم سر الضجة الأخلاقية المثارة حول الفيلم وحول دور منى زكي.. لا يمكن تحميل الفيلم أكثر مما يحتمل، غريبة الآراء التي اقرأها عم ترويجه لقيم سلبية، الفيلم يرصد نماذج موجودة في الواقع لو مش عاجبك هات بنزين وأحرق أغلب تراثنا السينمائي، ولا تنسى إلغاء اشتراكك في نتفليكس”.

وتابع المنشور: “لو تم دعوة كل الإعلاميين الشاتمين في منى زكي للقاء صحافي أو اتصلوا بها لأخذ تصريحات منها سيغيّرون رأيهم، ويقولون إن الفيلم جميل وأن أدائها فيه كان هائل، وأنهم فقط يريدون منها أن ترد على الآراء المغرضة”.

من ناحيتها، عبرت منى زكي عن إعجابها الشديد بالمنشور وشكرت صاحبته على رأيها.

وكذلك وجهت منى لنفسها رسالة تتضمن 6 نصائح “الأذكياء الأقواء يقومون بها”، في إشارة إلى أنها لا تهتم للضجة الحاصلة ولا تؤثر عليها بل تعتمدها للانطلاق من جديد.