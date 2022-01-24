كوفيد-19 يفسد خطط الملكة إليزابيث.. إليكم ما حصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال مصدر بقصر بكنغهام إن طائرة هليكوبتر نقلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا إلى ضيعتها في ساندرنغهام بشرق إنكلترا اليوم الأحد بعدما تسبب كوفيد-19 في تأجيل رحلتها التقليدية للاحتفال بعيد الميلاد لمدة شهر.

وعلى مدى عقود كانت الملكة تنتقل من قلعة وندسور إلى مقر إقامتها في نورفولك لقضاء عيد الميلاد مع أفراد العائلة الملكية قبل أن يجتاح وباء كورونا البلاد عام 2020.

وظلت الملكة (95 عاما) في قلعة وندسور بغرب لندن معظم فترة الوباء.

وتحتفل الملكة هذا العام بالعيد البلاتيني بمناسبة مرور 70 عاما على اعتلائها العرش.