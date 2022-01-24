“انباع الضمير بسوق الليرة”.. نجوى كرم بصرخة مدويّة عن وجع الناس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “انباع الضمير بسوق الليرة”.. بهذه الكلمات عبّرت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن غضب الشعب اللبناني بسبب ما وصلت إليه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في لبنان.

بصوت غاضب وحزين في آن، حالها حال كل اللبنانيين وجّهت نجوى كرم صرخة إنسانية رفعت من خلالها الصوت بوجه الجشع المسيطر في سوق السلع الغذائية في لبنان، وانتقدت بشدة عدم خفض الأسعار رغم انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وقالت نجوى كرم في مقطع صوتي مسجّل عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”: “كانوا بالمدرسة قبل كل موضوع، يحطولنا عنوان، اليوم العنوان الشبع، سؤال!.. لما طلع سعر الدولار، طارت الاسعار، ولما نزل الدولار ظلت الاسعار طايرة، لك لايمتى بدنا نظل ناكل بعض، كتار منا مش مناسبهم ينزل سعر الدولار، ايمتى رح نشبع، ايمتى بتجمعنا المصيبة، مين ناطرين يشيلنا، ما زال نحنا عم نغرق بعض، نباع الضمير بسوق الليرة، وما رح نشبع، ولا رح نرحم، وحياتكن في آخرة، وفي آخرة”.. الشبع بيلغي الجشع”.

تفاعل عدد كبير من المغرّدين مع التسجيل الصوتي الذي نشرته نجوى كرم، خاصةً أن ما قالته يعبّر عن وجع الشعب الذي أنهكته سياسة الطمع والسرقة، فتشاركوا مع نجوى التعليقات متمنين أن تمرّ هذه الأزمة سريعًا وتعود الأحوال إلى طبيعتها في لبنان.

وكانت نجوى كرم قد أكدت في وقت سابق من خلال تغريدة عبر “تويتر” أن لبنان بحاجة الى معجزة لإنقاذه من الأزمات التي تعصف به، وعلقت قائلةً “مافي غير عجيبة تشيل هالبلد من مأساتو”.

يذكر أن نجوى أطلقت منذ فترة أغنية بعنوان “بيروت” من كلمات روجيه فغالي، وألحان وسام الأمير، وتوزيع داني الحلو، وذلك عربون محبة وأمل منها تجاه لبنان وعاصمته بيروت.