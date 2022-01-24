شكرا لقرائتكم خبر عن فايز حلاوة الزوج الـ13 لـ تحية كاريوكا وأسس معها فرقة مسرحية بذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين الموافق 24 يناير ذكري ميلاد الفنان فايز حلاوة، الذي ولد بمحافظة المنوفية عام 1932، وأحب الفن منذ صغره وكان خاله يعمل مخرجاً في الإذاعة، وعندما كبر ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1958، وأصبح كاتباً ومخرجاً وممثلاً كما شارك في العديد من المسرحيات بالإضافة لبعض الأعمال السينمائية .

أسس حلاوة المسرح السياسي وعرفت مسرحياته بالجرأة، وقد كون فرقة مسرحية مع الفنانة تحية كاريوكا تحت إسم "مسرح تحية كاريوكا" بعدما تعرفا علي بعضهم البعض من خلال الفنانة الراحلة زوزو ماضي، وتزوجا بعدها بفترة، ليعد الزوج الثالث عشر لها وحقق سوياً نجاحاً كبيراً من خلال عروضهم المسرحية والتي كانت معظمها سياسية وجريئة وأخرج مسرح تحية كاريوكا العديد من المواهب في كل العناصر.

انفصل فايز وتحية بعد زواج دام 18 عاماً، وكثرت الأقاويل حول طلاقهم، حيث قيل أنه قد أستولى علي كل أملاكها وطردها من شقتها، وأكدت ذلك الفنانة الراحلة رجاء الجداوى والتي تعتبر ابنة أخت الراحلة تحية كاريوكا، حيث قالت "أتصلت بي خالتي تحية كاريوكا بعدما طردها زوجها فايز من شقتها بملابس البيت من عند جارتهم وجئت إليها مسرعة وعرضت عليها أن تأتي معي لتعيش في منزلي فقالت لا أريد أن أعيش عند أحد فأنا أحبكم جميعا ولا أريد أن يغضبني منكم أي تصرف استاء منه وبالفعل أستأجرت شقة صغيرة في الدقي ولكن صاحبة الشقة طردتها بعد أيام خوفا من أن تستولي عليها ولكنها عاشت بعد ذلك في شقة بشارع الدقي لسيدة كويتية أهدتها أياها عندما علمت ماحدث لها عن طريق فاتن حمامة .

تزوج فايز بعد ذلك من فريال صالح وأنجبا ابنة، وتعرض فايز في نهاية حياته لجلطة في المخ توفي علي أثرها، ومن أهم الأعمال التي قدمها مسرحية "بلاغ كاذب، الثعلب فات، قهوة التوتة، روبابيكيا، البغل في الإبريق".