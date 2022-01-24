شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض والد ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تعرض والدهما لوعكة صحية، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب وائل عبد العزيز في بوست عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: أنا والدي فعلًا تعبان جدا، محتاج دعواتكم".



حساب وائل عبد العزيز على فيس بوك

وسبق أن كشفت مصادر مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأنها تخضع حاليا لعزل منزل في محاولة للشفاء من الفيروس.

وهذه المرة لم تكن الأولى التى أصيبت فيها ياسمين بفيروس كورونا، حيث أصيبت من قبل أثناء تصوير مسلسلها "اللى ملوش كبير"، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، ووقتها قام مخرج العمل بتصوير جميع المشاهد التى لا تتواجد فيها حتى لا يتعطل التصوير، لحين شفائها.

وبعد عيد الفطر الماضى مباشرة لم تكتمل فرحتها بمسلسلها الرمضانى "اللى ملوش كبير"، حيث دخلت فى أزمة مرضية استغرقت عدة أشهر خلال إجراؤها عملية جراحية.

وكعادة ياسمين ألتزمت الصمت تماما ولم تصرح بأى شئ عن إصابتها للمرة الثانية بفيروس كورونا، وهو نفس الأمر بالنسبة لزوجها الفنان أحمد العوضى، والذى ألتزم هو الأخر الصمت تماما.