شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى وسيف نبيل وأصيل هميم يحيون حفلا غنائيا فى دبى 12 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب اللبناني وائل كفورى، والمطربان العراقيان سيف نبيل وأصيل هميم، لإحياء حفلا غنائيا في مدينة دبى يوم السبت الموافق 12 فبراير من المقبل، ويقدمون خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتهم لجمهورهم.

وطرح وائل كفورى مؤخرًا، أغنية سنجل تحمل اسم "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والأغنية تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.

وعلى مدار الفترة الماضية تعرض نجم لبنان وائل كفورى لحادث سير قوى حيث أقلق جمهوره في العالم العربى على سلامته، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لحطام سيارته إثر إصابته بحادث سير خطير ونقله إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات اللبنانية لتلقي الرعاية، وسط تطمينات من أصدقائه ومحبيه

ووجه كفوري، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة شكر لكل من شعر بالقلق عليه في محنته، بعد نجاته من حادث سير مروّع