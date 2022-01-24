15 صورة لأبطال مسلسل "ولهان" من كواليس التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشفت الجهة المنتجة لمسلسل "ولهان" عن الصور الأولى لأبطال العمل خلال كواليس تصوير أدوارهم.

وظهر في صور كواليس التصوير كل من منذر رياحنة ومحمد نجاتي ومحمد رضا وريم أحمد وحامد الشراب وبسنت النبراوي وإيمان رجائي.

المسلسل يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

مسلسل"ولهان" يقوم ببطولته النجوم منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، وفاء السيد، شروق، مدير تصوير أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، إشراف فني محمد أبو العلا.

المسلسل سيناريو وحوار ورشة Big pen، إشراف عام محمود أبو العلا وعبدالرحمن أبو العلا، وإخراج بلال العربي، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.