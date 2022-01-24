فيديو طريف لمايا دياب حديث مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ وهي تقع أرضاً بعد أن فاجأها الممثل المصري ماجد المصري، وقام بالظهور فجأة من خلفها.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع عفوية مايا التي بدت وهي تضحك من قلبها بخفة دم واضحة، كما سارع ماجد لمساعدتها في النهوض.

وكانت مايا قد كشفت عن إحدى حالات التحرش التي تعرضت لها مسبقا وذلك خلال إحيائها بعض الحفلات، إذ قام أحد الحاضرين في الحفل بمضايقتها، قائلة: “للأسف ومش هقول البلد، نزلت عن المسرح في حفلة من حفلاتي، وفي إيد إتمدت عليا بقوة مخيفة من مجموعة ناس، وكان حواليا 6 حراس شخصيين”.