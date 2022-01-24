محمود عبدالمغني ينشر أول صورة تجمعه بإبنته الشابة “مريم”… لن تصدقوا جمالها! – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 09:57 صباحاً - حرص الفنان محمود عبد المغني على تهنئة ابنته بمناسبة عيد ميلادها، الذى وافق أمس 23 يناير، حيث نشر صورته معها، وغازلها بكتابة كلمات قال فيها : “انا لما حبيبتى هتكبر والنعمة لتاكل الجو في جمال كدة الله اكبر.. كل سنة وانتى طيبة يا مريومة يا طيبة”.

وما ان نشر الصور حتى حرص عدد من زملاءه على تهنئته بتلك المناسبة مثل الفنانة دينا فؤاد، والاعلامية منى الشاذلى ممن هنأوه بتلك المناسبة.

وأيضًا الفنان أحمد زاهر الذي كتب: “كل سنة وأنتي طيبة يا مريومة يا قمر”، محمود الليثي حيث كتب: “ربنا يباركلك فيهم وتفرح بيهم”، ودنيا المصري وكتبت: “عيد ميلاد سعيد يا روحي العمر كله يارب”، نور اللبنانية، أحمد رزق، وغيرهم.

وكان الفنان محمود عبد المغني قد أكد أن لديه أربعة أبناء، وهم: عمر، وعلي، آدم ومريم؛ حيث إن مريم هي ابنته الكبرى، والتي تشبهه كثيرًا في صفاته وهواياته، وأضاف عبد المغني إنه يعيش مع أسرته حياة بسيطة بعيدًا عن الأضواء والشهرة، ويحاول بقدر الإمكان أن يبعدهم عن الإعلام؛ حتى يستمتعوا بحياتهم في هدوء.

محمود عبد المغني يستعد لإطلاق فيلم “شمس”

على الجانب الآخر، انتهى الفنان محمود عبد المغني من تصوير لقاء مع برنامج “لايت شو” الذى يذاع على قناة الحياة وتحدث من خلاله عن مشاركته فى “فيلم شمس” الذى يشارك فى بطولته مع الفنان عمرو عبد الجليل وهدى الأتربى، كما تحدث عن مسلسل “شارع 9” الذى يعرض له حاليًا.

والفيلم مأخوذ عن رواية “شمس إمبابة” للكاتب طلال الطريفي في إطار اجتماعي تشويقي، فيما أنه من المقرر أن يستمر التصوير بين أكثر من لوكيشن، حيث تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بفيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر .

ويعتبر فيلم “شمس” هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا.

يُذكر أن فيلم “شمس” من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي، إخراج معوض إسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.

ومن جانب آخر، يشارك النجم محمود عبد المغني في بطولة مسلسل “هجمة مرتدة 2” مع النجم أمير كرارة، في رمضان 2022، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

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