لن تصدق: صلة قرابة غير متوقعة تربط الفنانة حنان شوقي بالزعيم عادل إمام.. وهذا هو اسمها الحقيقي!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 09:57 صباحاً - لم تصبح واحدة من نجمات الصف الأول ورغم ذلك مازال يتذكر الجمهور أدوار الفنانة المصرية حنان شوقي، والتي ذاع صيتها في فترة الثنانينات والتسعينات.

حنان شوقي اسمها الحقيقي (سيدة أمين)، ولدت في المنصورة عام 1967، نشأت في حي شبرا، وتلقت الفنانة تعليما أزهريا، واشتهرت بغناء التواشيح الدينية منذ طفولتها في المدرسة.

قدمتها أبلة فضيلة للجمهور وهي في عمر الثامنة من خلال برنامج «غنوة وحدوتة»، وكان لها موهبة في التمثيل والتقليد أيضًا، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990.

حنان شوقي في فيلم الإرهابي – 1993

حنان شوقي قدمت عدد من الأدوار الهامة التي يتذكرها الجمهور ومنها: «ليالي الحلمية، البخيل وأنا، شارع المواردي، يوم عسل ويوم بصل»، وحققت نجاحًا ملحوظا من خلال دورها في مسلسل «عسكر في المعسكر».

حنان شوقي ومشهدها الشهير مع الزعيم عادل إمام – فيلم الإرهابي 1993

علاقة حنان شوقي بالزعيم عادل إمام

اختار الفنان عادل إمام الفنانة حنان شوقي عام 1993 للعمل معه في فيلم «الإرهابي»، وحققت نجاحًا ملحوظا من خلال عملها معه.

حنان شوقي لم تتزوج في حياتها إلا مرة واحدة من هشام الشلقاني، وهو شقيق زوجة الفنان عادل إمام السيدة هالة الشلقاني، ولكنها انفصلت عنه دون إنجاب.

حنان شوقي: كريم عبد العزيز “نمبر وان” ومحمد رمضان “مش صادق”

من ناحية أخرى، اعتبرت الفنانة المصرية، حنـان شوقي، أن الفنان كريم عبدالعزيز هو “نمبر وان”، وليس الفنان محمد رمضان (الذي كان قد اشتهر بلقب “نمبر وان”).

وخلال لقائها الذي أجرته مؤخرًا مع برنامج “نص الكلام”، قالت حنان شوقي: “لما شوفت كريم عبد العزيز بيمثل في رمضان، حسيت إن نور الشريف لسة مامتش، ولا أحمد زكي مات..هو بيشيل الوسط الفني علىإايديه.. الوسط الفني تقيل بكريم عبدالعزيز”.

وأضافت: “أنا مش بتابع أي حاجة لمحمد رمضان ولا أحب أتابع، مبعرفش اتفرج على حد مش صادق.. وعلى الرغم من إن عنده كاريزما، إلا أن هو اللي بيبوظ نفسه.. لأنه طول الوقت بيقلد أحمد زكي، حتى ببلعان الريق”.

وأردفت: “أنا مابحبش البني آدم اللي بيجور على إنسان آخر.. وياخد بونط على السوشيال ميديا، ويضيع حياة بني آدم تاني.. ده ما يبقاش فنان.. ومش هشتغل معاه حتى لو إدوني ملايين الملايين..أنا معرفش استغل معاه.”.

وأكملت الفنانة المصرية: “هو اللي بيعمل كده في نفسه..بيصعب عليا.. لأن الغرور ساعات مش بيخلي صاحبه يعرف يتحكم فيها بعد كده”.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت