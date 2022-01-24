شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يقترب من انتهاء تصوير فيلمه "الجواهرجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب النجم محمد هنيدى من انتهاء تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "الجواهرجى"، وبدأ مخرج العمل فى مونتاج ومكساج المشاهد التى صورت تزامناً مع تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم، حيث يجسد دور جواهرجي، وزوجته النجمة منى زكى، ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي، ويقع هنيدى فى مشاكل ومواقف محرجة بسبب منى زكى، وذلك ضمن أحداث العمل.

فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، وأحمد السعدنى والفنانة ريم مصطفى، والفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

ويعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية".