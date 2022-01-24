محمود عبد المغني يهنئ ابنته بعيد ميلادها.. ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأ الفنان محمود عبد المغني، ابنته "مريم" بعيد ميلادها.

ونشر عبد المغني، صورة له مع ابنته، وصورة أخرى لها بمفردها، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "أنا لما حبيبتي هتكبر، والنعمة لتاكل الجو، في جمال كده الله أكبر.. كل سنة وأنتي طيبة يا مريومة يا طيبة".

وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم التهنئة لابنة محمود عبد المغني، ومنهم أحمد زاهر وكتب: "كل سنة وأنتي طيبة يا مريومة يا قمر"، محمود الليثي وكتب: "ربنا يباركلك فيهم وتفرح بيهم"، ودنيا المصري وكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا روحي العمر كله يارب"، دينا فؤاد، نور اللبنانية، أحمد رزق، وغيرهم.

ومن جانب آخر، يشارك النجم محمود عبد المغني في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة 2" مع النجم أمير كرارة، في رمضان 2022، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.