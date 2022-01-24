دينا توجه رسالة لـ منى زكي بسبب أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة دينا، على توجيه رسالة للفنانة منى زكي بسبب أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي تشارك في بطولته، والذي تم عرضه مؤخرا عبر منصة نتفليكس Netflix.

ونشرت دينا، صورة منى زكي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "منى زكي فنانة قوية ورقيقة وحقيقية وأدائها في كل أعمالها، الناس من كتر ما بتصدقه بتندهلها باسم الشخصية.. بحترمك وبحبك وبحب كل أعمالك وبقدرها".

"أصحاب ولا أعز" يُعرض على نتفليكس بداية من 20 يناير الجاري، وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي "Perfect Strangers" ويجمع نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى، على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، النجمة المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار والفنانين جورج خبّاز وعادل كرم وفؤاد يمين.

فيلم "أصحاب ولا أعز" هو أولى الأفلام العربية من إنتاجات "نتفليكس"، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون سوياً على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. ولكن يكتشفون أن هذه اللعبة تحمل الكثير من المفاجآت والأسرار التي لا يعلمها أحد.