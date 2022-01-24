ياسمين صبري تنشر صور جديدة من احتفالها بعيد ميلادها

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 03:50 صباحاً - تواصل الفنانة المصرية ياسمين صبري الاحتفال بعيد ميلادها الذي صادف في الـ 21 من الشهر الجاري حيث نشرت صورا جديدة من احتفالها بهذه المناسبة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ياسمين في الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها على تويتر وهي ترتدي فستان ابيض صيفي وتحمل باقة كبيرة من الورد فيما بدت السعادة واضحة على وجهها.

وكان لافتا هذه المرة مشاركة والدة ياسمين صبري بعيد ميلاد ابنتها الرابع والثلاثين، في ظهور نادر لها، كونها قليلة المشاركة والتفاعل مع ابنتها وأعمالها ونشاطاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت السيدة نسرين، والدة ياسمين صبري، صورة لها برفقة ابنتها من رحلة صيد سابقة، وعلقت: ”عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة“، وردت عليها ياسمين شاكرة إياها.