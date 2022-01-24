بدرية احمد تناشد شيوخ الإمارات علاجها بعد إصابتها ببكتيريا في الرئة.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 03:50 صباحاً - كشفت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها ونقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة.

ونشرت بدرية طلبة فيديو لها من داخل المستشفى ومن على سرير المرض، وقالت في الفيديو: “الحمد لله حبيبت أبشركم إن ما طلع عندي كورونا، بس عندي ميكروب أصاب الكلى الشمال”.

وطالبت جمهورها بالدعاء لها بأن تتجاوز أزمتها الصحية، كما طالبت حاكم دبي بعلاجها على نفقة الدولة.

وأعاد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، نشر الفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق على الفيديو قائلًا: “أناشد أصحاب الفضل بعد الله في هذا الوطن الكريم التوجيه بعلاج الفنانة بدرية أحمد عسى الله أن يشفيها ويعافيها”.