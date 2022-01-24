شاهد.. هيفاء وهبي في وصلة رقص: “ما شاء الله بطني منورة المسرح”!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 03:50 صباحاً - تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لموقفٍ محرجٍ أثناء حفلها في المكسيك، بعدما اشتبك الحذاء الذي كانت ترتديه لأكثر من مرة بفستانها، الأمر الذي كان من الممكن أن يجعلها تسقط على المسرح.

ونشرت الفنانة اللبنانية عدة مقاطع فيديو لها عبر خاصية ”الستوري“ في حسابها على إنستغرام، بينّت في أحدها اشتباك الحذاء بالفستان واضطرارها لرفعه عن الأرض حتى تتمكن من السير، فيما علقت على فيديو آخر بالقول: ”الفستان عم يعلق بالشوز“، لتعود وتؤكد في فيديو ثالث على أن الفستان والحذاء ”مش طايقين بعض“.

ولم يكن هذا الأمر الوحيد البارز في حفل الفنانة اللبنانية، التي قدمت باقةً من أغانيها على المسرح وسط تفاعلٍ كبيرٍ من الجمهور؛ إذ قامت أيضا بالتعليق على بروز بطنها أثناء وصلة رقص لها على المسرح، حيث قالت: ”ما شاء الله بطني منورة المسرح“.

كما أنها من شدة تفاعلها مع الجمهور، توقفت قليلا عن الغناء لتلتقط الصور مع بعضهم؛ الأمر الذي جعلها تنسى لمن أعطت المايك؛ إذ نشرت مقطع فيديو عبر ”الستوري“ أيضا، وكتبت عليه: ”نسيت لمين أعطيت المايك“.

واختارت هيفاء وهبي، أن تطل بفستانٍ شفاف لامع جاء باللون الذهبي، ومفتوحا من الجانبين عند منطقة الخصر، من مجموعة الكويتي يوسف الجسمي للأزياء الراقية لعام 2021، ويصل سعره إلى 3500 دولار، وأكملت إطلالتها بحذاء ذي كعبٍ عالٍ باللون الذهبي أيضا.