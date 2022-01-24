شاهد.. عمرو اديب: “حرام اللي بيتعمل في احمد حلمي منى زكي”

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 03:50 صباحاً - عبر الاعلامي المصري عمرو اديب عن صدمته مما يتعرض له الثنانئي احمد حلمي ومنى زكي بسبب مشاركة الاخيرة في فيلم “اصحاب ولا أعز” والذي تعرض لموجة كبيرة من الانتقادات.

وقال عمرو اديب، خلال حلقة الامس من برنامجه الحكاية المذاع على قناة “mbc مصر”، “أنا عندي اعتراض كبير وعنيف ضد اللي بعض الناس بتعمله في احمد حلمي ومنى زكي”.

وتابع “حرام اللي بيتعمل في احمد حلمي ومنى زكي في الأربع والعشرين ساعة اللي فاتوا حرام وكثير اللي بتعمل في الرجل ومراته”.

واردف “انت عندك مشكلة مع مبدأ ومع فيلم حياة الأثنين الشخصية يتعمل فيها كده ازاي ده احمد حلمي يا جماعة اللي انتم بتحبوه دي منى زكي اللي انتم بتحترموها انتم ليه بياعين ليه فجأة نسيتم دول مين”.

يذكر ان “طلاق منى زكي” كان قد تصدر الترند في الساعات الماضية وذلك على خلفية الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها منى زكي بسبب مشاركتها في فيلم ” أصحاب ولا أعز ” الذي طرحته مؤخرا منصة فليكس واتهامها بالترويج للمثلية .