شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من كواليس مسلسل مصطفى شعبان "دايما عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر صور جديدة من كواليس مسلسل النجم مصطفى شعبان "دايماً عامر"، داخل ديكور مدرسة، والتى تجمع بينه وبين مخرج العمل مجدى الهوارى والنجمة لبلبة التى تجسد دور مديرة المدرسة التى يعمل بها، حيث يواصل فويق العمل التصوير بشكل يومى للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان ليكون جاهز للعرض.

ويلعب مصطفى شعبان، خلال المسلسل دور "الأستاذ عامر" - مشرف اجتماعي في مدرسة، بينما تؤدي الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة" - مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبدالجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم "ميس همت"، وأحمد الشامي "مستر شريف"، والمسلسل من كتابة مجموعة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.

وتدور قصة المسلسل حول مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو من بطولة مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سما إبراهيم، ولمى كتكت.



كواليس المسلسل (1)



كواليس المسلسل (2)



كواليس المسلسل (3)