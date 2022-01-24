شكرا لقرائتكم خبر عن "الصلح تم" أحدث أغانى حجازى متقال بمسلسل "تساهيل" لـ بيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب حجازى متقال لـ"الخليج 365" إنه يشارك بأغنية ضمن أحداث مسلسل "تساهيل" بطولة الفنان الكوميدى بيومى فؤاد تحمل اسم "الصلح تم"، من كلمات محمد البدرى، وتوزيع ميدو مزيكا وألحان منعم، وتتحدث عن قيم مبادىء الصعايدة ومشاكل الثأر، موضحا أن الأغنية تهدف إلى أن أهالى الصعيد أصبحوا يكرهون عادة الثأر وأنهم يؤمنون بالقانون والعقاب.

مسلسل «تساهيل» عمل مصرى سعودى، سيعرض على أحد المنصات وهو من بطولة بيومى فؤاد، علي السبع، بدر اللحيد، ريم علي، عهود السامر، محمد الراشد، ومن إخراج رافع حمدي ومن تأليف محمد الراشد، ويشهد العمل مشاركة عدد كبير من فنانين الوطن العربي.

وقال حجازى متقال مؤخرا، إنه لو تولى منصبا في نقابة الموسيقيين سيقنن المهرجانات، وإنه سوف يقوم بإعادة توزيع أغنية "بحبك" 6 آلاف مرة بشكل جديد، وعبر عن قربه الشديد لوالده قائلا: "والدي الريس متقال كان صاحبي مش أبويا، وبحب عيلتي وأي حد عنده موهبة في العيلة بساعده".

وعلق حجازى متقال خلال حواره في برنامج "كلام يا صاحبي" المذاع على إذاعة شعبى إف إم، على تجربته في برنامج اكتشاف المواهب أنه وش السعد عليه، وكان أول تعليق من والده على اشتراكه في البرنامج "برافو عليك"، مؤكدا، عمرى ما غنيت قدام والدي، ولو ماكنتش مطرب كنت هبقي ملاكم لانها لعبة تعلم الطيبة.