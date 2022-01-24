شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد المخرج والفنان فايز حلاوة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنان والمخرج فايز حلاوة الذى التحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس وتخرج فيها عام 1954.

بعد انتهائه من دراسة القانون، قرر الالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية ويتخرج فيه عام 1958 ثم شق طريقه ككاتب مسرحى ساخر وممثل، وكانت بداية انطلاقته من خلال مسرحية "بلاغ كاذب" التى شارك فيهما كممثل ومخرج ومؤلف عام 1962، ثم توالت بعد ذلك أعماله المسرحية منها "التعلب فات، قهوة التوتة ومسرحية نيام نيام"، كما شارك كممثل فى أفلام حمام الملاطيلى وشقلباظ.





ربطت العاطفة والحب بين حلاوة والفنانة القديرة تحية كاريوكا، أسفر هذا الحب عن زواج دام لمدة 18 عاما، وهى الفترة الأطول للفنانة تحية كاريوكا من ضمن 14 زواج فى حياتها، وبعد طلاقه منها ذهب إليها خلال فترة مرضها ودخولها فى غيبوبة قبل وفاتها، طالبا منها أن تسامحه .

ورحل الفنان فايز حلاوة، عن عالمنا يوم 2 أغسطس عام 2002 عن عمر ناهز 70 عاما بعد إصابته بجلطة فى المخ.

ربطت العاطفة والحب بين حلاوة والفنانة القديرة تحية كاريوكا، أسفر هذا الحب عن زواج دام لمدة 18 عاما، وهى الفترة الأطول للفنانة تحية كاريوكا من ضمن 14 زواج فى حياتها، وبعد طلاقه منها ذهب إليها خلال فترة مرضها ودخولها فى غيبوبة قبل وفاتها، طالبا منها أن تسامحه وإذا بها تفوق من غيبوبتها، قائلة له: "أنت لسه بتحبنى يا فايز".