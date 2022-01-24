شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تروج لفيلمها الجديد Marry Me بصور من جولتها فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة جينيفر لوبيز لفيلمها الجديد Marry Me، من خلال جولتها في شوارع نيويورك، حيث نشرت لوبيز عددا من الصور لبوسترات الفيلم أمام دور العرض.

وأعلنت شركة Universal Pictures عن طرح فيلم Marry Me للنجمة العالمي جينيفر لوبيز في دور العرض الأمريكية يوم 11 فبراير2022، وهو الفيلم الذي تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.

وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك، بعدما علمت بخيانته، مما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان Marry Me أما قصة الفيلم فهى تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى.

ويشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم Marry Me عدد كبير من النجوم، من أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.

‎وطرحت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "on may way" من فيلمها المنتظر عرضه marry me، ونشرت لوبيز عبر حسابها على موقع "إنستجرام" برومو الأغنية، مصحوبة بتعليق: "الفيديو الرسمي تم طرحه بالوقت الحالي.. أنا سعيدة جدًا لأنكم جميعًا تحبون الأغنية وآمل أن يعجبكم الفيديو بقدر ما أحب.. هذا يجعلني متحمسة جدًا لطرح فيلم Marry me في دور العرض.



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لوبيز