شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد يكشف عن موعد عرض فيلم "حامل اللقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هشام ماجد، عن موعد فيلمه الجديد الذى يحمل إسم "حامل اللقب" على صفحة التواصل الاجتماعى الانستجرام، وعلق قائلا "حامل اللقب" 2 فبراير بجميع دور العرض .

وطرحت مؤخرا الجهة المنتجة لفيلم "حامل اللقب"، للفنان هشام ماجد ودينا الشربينى الإعلان الرسمي للفيلم، حيث يواصل مخرج العمل هشام فتحى مونتاج ومكساج الفيلم استعدادًا للعرض.

وتظهر الفنانة دينا الشربينى خلال أحداث الفيلم، بدور دكتورة وتتعرض لكثير من المواقف الكوميدية مع الفنان هشام ماجد وتتوالى الأحداث بينهما، والعمل يشارك فيه محمد سلام، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى.

ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من نجوم الكوميديا، هشام ماجد، ودينا الشربيني، وأحمد فتحي ومحمد سلام، ودنيا ماهر، وليلى عز العرب، ومحمد ثروت، بالإضافة إلى الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق.