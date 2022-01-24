سمية الخشاب تدافع عن "أصحاب ولا أعز": موجة كراهية فكرتني بـ"حين ميسرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

دافعت الفنانة سمية الخشاب، عن فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي تعرضت بطلته الفنانة منى زكي لانتقادات بعد عرض الفيلم على منصة "نتفليكس".

وكتبت سمية، عبر حسابها على تويتر: "الفن هو مراية المجتمع، بيعكس المجتمع بكل عناصره وفئاته، الفن بيسلط الضوء على القضايا الموجودة، اللي إحنا عاملين نفسنا مش شايفينها وبنتجاهلها، تقبل الغير من أهم عوامل التقدم في أي مجتمع.. مش المفروض ندفن راسنا في الرمل زي النعام عشان إحنا المفروض بنتقدم مش بنتأخر".

وتابعت: "المشكلة إنه على نتفليكس.. كل الأفلام الأجنبية كده وبتبقى على قلبكم زي العسل وبتتفرجوا عليها وبتدفعوا اشتراك كمان ومحدش بيتكلم.. بيتهيألي كفاية إزدواجية".

وأضافت: "موجة الهجوم والكراهية اللي شايفاها فكرتني بموجة الهجوم على (حين ميسرة) والانتقادات اللاذعة وقتها، بس المفروض مع الوقت يبقى في إدراك ووعي وتقبل للآخر أكتر والـ judgements تقل، بس اتضح أنه العكس".

يذكر أن منى زكي تعرضت لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفه البعض بجرأة الدور الذي تقدمه ضمن أحداث فيلم "أصحاب ولا أعز".

كما أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفه البعض بالمحتوى "الصادم" الذي لا يناسب قيم المجتمع.

فيلم "أصحاب ولا أعز" من إنتاج منصة "نتفليكس" وهو من بطولة النجوم: منى زكي، إياد نصار، جورج خباز، نادين لبكي، عادل كرم وغيرهم.