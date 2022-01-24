دنيا سمير غانم أنيقة ونيكول سابا كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دنيا سمير غانم

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، بإطلالة أنيقة خطفت من خلالها الأنظار إليها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربما أنا لست مثاليًا ولكني إصدار محدود".

نيكول سابا

ظهرت الفنانة نيكول سابا، بإطلالة كاجوال، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "براحتي".

أروى

خطفت الفنانة والإعلامية أروى، الأنظار إليها، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأمان أعلى منزلة من الحب، فلا تقترب أبداً حين تنبهر، إقترب فقط حين تطمئن".

نانسي صلاح

ظهرت الفنانة نانسي صلاح، داخل سيارتها وهى مبتسمة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح جميل.. الغزالة رايقة".

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة، إطلالة هادئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير على الحبايب.. استنوا مفاجآت كتيرة بحضرهالكم للفترة الجاية وإن شاء الله تعجبكم.. بحبكم".

أسما شريف منير

خطفت أسما إبنة الفنان شريف منير، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"خذ نفسا عميقا .. أتمنى لكم صباح جميل".

لاميتا فرنجية

ظهرت الفنانة لاميتا فرنجية، في أحدث إطلالة لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ثق في المشاعر التي تحصل عليها.. الطاقة لا تكذب".

رانيا منصور

الفنانة رانيا منصور، نشرت إطلالة هادئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.