كيف دعمت رانيا يوسف الفنانة منى زكي بعد أزمة "أصحاب ولا أعز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

دعمت الفنانة رانيا يوسف، صديقتها الفنانة منى زكي، بعد أزمة فيلمها الجديد "أصحاب ولا أعز" والانتقادات التي تعرضت لها بسببه.

وكتبت رانيا، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "أدعم الفنانة منى زكي ضد حملة الكراهية التي تواجهها الآن".

كما نشرت أيضا صورة لمنى زكي عبر "ستوري إنستجرام".

يذكر أن منى زكي تعرضت لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفه البعض بجرأة الدور الذي تقدمه ضمن أحداث فيلم "أصحاب ولا أعز".

كما أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفه البعض بالمحتوى "الصادم" الذي لا يناسب قيم المجتمع.

فيلم "أصحاب ولا أعز" من إنتاج منصة "نتفليكس" وهو من بطولة النجوم: منى زكي، إياد نصار، جورج خباز، نادين لبكي، عادل كرم وغيرهم.