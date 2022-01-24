أشرف زكي: لا يوجد اتجاه داخل النقابة لمعاقبة منى زكي وإياد نصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على حالة الجدل التي صاحبت طرح فيلم "أصحاب ولا أعز" بمنصة نيتفليكس.

وقال زكي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الأحد، إن النقابة ستصدر غدًا بيانًا رسميًا لتوضيح موقفها من اللغط الدائر حول فيلم "أصحاب ولا أعز"، متابعًا: "لا يوجد أي اتجاه داخل النقابة لمعاقبة منى زكي وإياد نصار".

وتابع نقيب المهن السينمائية: "مفيش أي مسؤولية على المثل من آداء دوره" متسائلًا: "نعاقب فنان على أن ممثل أدى دوره ببراعة؟".

وأضاف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن منى زكي ليست مسؤولة عن رد فعل الجمهور على الفيلم، هي تؤدي دورها حسبما يرى المخرج وتحاسب على الأداء وليس الدور، متابعًا: "لو أنا بجسد دور تاجر مخدرات محدش يقولي انت مسؤول عن الدور ولازم يتم معاقبتك".

وأوضح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "أنا اتفرجت على الفيلم إمبارح مع عدد من الأصدقاء، الفيلم عادي والكلام الذي تم ترويجه حول الفيلم غير صحيح بالمرة، ومنى زكي عملت دورها بمنتهى البراعة والاتقان".