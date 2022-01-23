شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تسترجع صورها القديمة على أغنية "زلابية معسلة" لـ طارق عبد الحليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة نبيلة عبيد، فيديو يحتوى على عدة مشاهد من أشهر أفلامها وأعمالها مصحوبا بأغنية "زلابية معسلة" للفنان طارق عبد الحليم، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأشادت به وبكلمات الأغنية.

وعلقت النجمة نبيلة عبي على الفيديو قائلة: "حلوة الأغنية والفيديو تحفه، طارق عبد الحليم مطرب وصوت جميل وكلمات الأغنية واللحن عجبنى، اسمعوها وقولولى رأيكم بالأغنية ومقاطع الفيديو".

واحتفلت النجمة نبيلة عبيد، بعيد ميلادها، بمفردها فى المنزل، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، توضح احتفالها بعيد ميلادها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التواجد فى تجمعات.

ونشرت نبيلة عبيد، صورتها مع تورته عيد ميلادها، التى صممت على شكل عين وكف "خمسة وخميسة" باللون الأزرق، الذى يقتنع البعض بمنعه للحسد، كما علقت على الصورة: "منها لله الكورونا واخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء.. أنا والتورتة لوحدينا.. كل سنة وأنتم طيبين".