شكرا لقرائتكم خبر عن قصة أغنية دفعت فيها أم كلثوم 1000 جنيه واستغرق تأليفها عاما كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خبر انفردت به مجلة الكواكب جاء تحت عنوان "أم كلثوم دفعت ألف جنيه ثمنًا لهذه الأغنية" يكشف كواليس تحضير كوكب الشرق لأغنية فات المعاد من تأليف مرسى جميل عزيز وألحان بليغ حمدى، وأوضح الموضوع أن مؤلف الأغنية تقاضى 1000 جنيها من السيدة أم كلثوم وهو أعلى أجر لمؤلف فى تاريخ الأغنية العربية فى ذلك الوقت.

وجاء فى متن الخبر: "اعتكف الموسيقار بليغ حمدى ليقوم بتلحين أغنية فات المعاد.. دفعت أم كلثوم ألف جنيه لمرسى جميل عزيز ثمنا للأغنية الجديدة.. يعتبر هذا المبلغ أعلى مبلغ تقاضاه مؤلف غنائى فى تاريخ الأغنية العربية كلها. يعتبر هذا الرقم أيضا رقما قياسيا بالنسبة لمرسى جميل عزيز نفسه. أول أجر تقاضاه مرسى هو ثلاثة جنيهات وكان ذلك عن أغنية كتبها سنة 1939".

"فات المعاد" ثانى أغنية تغنيها أم كلثوم من كلمات مرسى جميل عزيز بعد أغنية "سيرة الحب" عام 1964، والتى لحنها بليغ حمدى. كان الأخير قد لحن أغنية لأم كلثوم عام 1962 هى "أنا وأنت ظلمنا الحب" لكنها لم تلق صدى كبيرًا آنذاك، ولذلك عندما عرضت عليه كلمات "فات الميعاد" حاول تفادى ما سبق وبالفعل نجحت الأغنية نجاحا كبيرا فما زالت تعيش إلى الآن كأفضل الأغنيات التي غنتها أم كلثوم ولحنها بليغ.