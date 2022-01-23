شكرا لقرائتكم خبر عن مؤدي المهرجانات مصطفى عناب (عنبة سابقا) يحصل على تصريح نقابة الموسيقيين السنوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مؤدي المهرجانات مصطفى عناب "عنبة سابقا"، على تصريح نقابة الموسيقيين السنوي، وذلك بعدما اجتاز اختبار نقابة الموسيقيين، ومن جانبه قال الموسيقار حمادة أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، لـ"الخليج 365"، إن مصطفى عناب حصل على تصريح نقابة الموسيقيين، وأن الكارنيه الذي حصل عليه هو كارنيه التصريح السنوي وليس كارنيه عضوية النقابة، والذي يتطلب الحصول عليه إجراءات مختلفة.

وكان الثلاثي أحمد موزة وحمو طيخا وعنبة، قد أكملوا أوراقهم في نقابة الموسيقيين، واجتازوا اختبارات النقابة، وحصلوا على تصريح سنوي بالعمل، ووافق الثلاثي مؤديو المهرجانات حمو طيخا ومصطفى عنبة وأحمد موزة على تغيير أسماء الشهرة الخاصة بهم، لأسماء جديدة معتمدة لدى نقابة الموسيقيين، وهى الأسماء التى أقروا على استخدامها وعدم استخدام أسماء الشهرة القديمة التي عرفوا بها، حيث غير حمو طيخا اسم شهرته إلى حمو رجب وعنبة إلى مصطفى عناب وأحمد موزة إلى أحمد السلطان، على ألا يستخدموا أسماءهم القديمة في دعاية حفلاتهم وأعمالهم الجديدة.

عناب بصحبة مدير أعماله