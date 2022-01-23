محمد التاجي يرد على محمد رمضان: "لو قصده السخرية مني فربنا يسامحه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان محمد التاجي، على هجوم الفنان محمد رمضان عليه بعد استنكاره في لقاء تليفزيوني ما قام به النجم الشاب من إلقاء الدولارات في حمام السباحة.

وقال التاجي، خلال مداخلة مع برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": "أول ما حد بعتلي اللي قاله عليّا ضحكت وسكت ولم أعلق، لا تعليق عندي على ما قاله، لو هو قصده شكر فأنا متشكر جدا، ولو قصده أن يسخر مني فربنا يسامحه".

أضاف: "أنا قولت في اللقاء التليفزيوني إن محمد رمضان مش بيستفزني، هو صعبان عليّا، لأنه يكوّن عداوات أكثر منها محبة من الناس، ولما الناس تشوفك بترمي فلوس في حمام السباحة فالأولى أن داري على شمعتك تقيد يا محمد، أنت صعبان عليّا وممكن العين تاخدك وأنت اتكعبلت السنة دي كتير، وسيبك من كل ده وخليك في الفن وبس".

تابع: "ربنا يزيدك يا محمد من نعيمه ومحدش بيكره لحد الخير، وأنا مسامحك يا رمضان، والناس ردتلي حقي لو كان قصده وحش وعشان كده هو شال البوست، ومقدرش أقول أكتر من كده".

وكان محمد رمضان كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "الفنان القدير محمد التاجي، حضرتك تملك تاريخ لا يقدر بمال.. الفلوس مهمة بس التاريخ أهم.. ربنا يباركلك في صحتك وعمرك.. ولو خيروني بين التاريخ والفلوس، بصراحة هختار الفلوس، وابقى أخد دروس تاريخ على حسابي"، قبل أن يتراجع ويحذف منشوره.