شقيق عادل إمام: الزعيم يستعد لعمل فني مع العائلة.. وهذه هي تفاصيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف المنتج عصام إمام، إن شقيقه الزعيم عادل إمام بصحة جيدة، مشيرا إلى أنه يقرأ بعض الأعمال الآن ويستعد لخوض عمل فني مع العائلة.

وقال إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن الزعيم يستعد لخوض عمل فني مع العائلة وهو فيلم "الواد وأبوه"، متابعا: "عادل إمام في حالة جيدة ومستمتع بحياته ولا يعاني من شيء وبيلاعب أحفاده ويقرأ عمل فني".

أضاف: "في موضوع فيلم الزعيم بيقرأه الآن هو (الواد وأبوه)، بيضم الأسرة هو محمد إمام والمخرج رامي إمام والمنتج أنا عصام إمام، وسيقدم فيلم للأسرة المصرية حاجة مميزة".

الفنان عادل إمام تطارده شائعات المرض والوفاة منذ 4 سنوات، ودائما ما يحرص شقيقه المنتج عصام إمام على نفيها.