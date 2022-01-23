شقيق عادل إمام يرد على شائعات تدهور الحالة الصحية للزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المنتج عصام إمام، إن شقيقه الزعيم عادل إمام، يتعرض لحملة شرسة من قبل الراغبين في الحصول على التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا: "ليه الحملة الشرسة دي بطريقة غير طبيعية؟ وبدأت هذه الحملة من وقت طويل، وقالوا إنه راح الساحل ومنعزل واللي مهون عليه حب الناس".

وأضاف إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أنه يتلقى اتصالات من استراليا وأمريكا ليطمئنوا على صحة الزعيم عادل إمام، لافتا إلى أنه تابع هذه النوعية من الشائعات مرة أو اثنين، موضحا أن "الأحفاد يتأثرون بشدة من الشائعات عن صحة عادل إمام"، مطالبا بتحري الدقة عن هذه النوعية من الأخبار.

تابع أن "عادل إمام في حالة جيدة ومستمتع بحياته ولا يعاني من شيء وبيلاعب أحفاده".

الفنان عادل إمام تطارده شائعات المرض والوفاة منذ 4 سنوات، وحرص شقيقه المنتج عصام إمام مؤخرا على نفي ما تردد عن معاناته من أزمة صحية سابقا.