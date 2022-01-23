صور وفيديو| منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وتعلق: "راجلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة عرفة، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد ميلاد زوجها محمود المهدي.

ونشرت منة، صور وفيديو من الاحتفالية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا راجلي.. حبي ومصدر سعادتي".

واحتفلت منة عرفة بعقد قرانها على محمود المهدي، في 30 يونيو 2021.

وانفصلت منة عرفة، عن محمود المهدي، في مطلع نوفمبر الماضي 2021، قبل أن يعلنا عودتهما بعد أيام قليلة من إعلان الانفصال.

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة، حكاية "حلم حياتي" من مسلسل "إلا أنا" بطولة: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبدالناصر، سماح السعيد، هنا داود، إيفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.