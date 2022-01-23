أشرف عبد الباقي يأكل "أرز وبسلة" ويروج لمسلسل "أنا وهي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان أشرف عبد الباقي، مقطع فيديو ظهر خلاله في كواليس تصوير مسلسل "أنا وهي".

وظهر عبد الباقي، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يأكل "أرز وبسلة"، وإلى جواره مؤلف المسلسل مصطفى حمدي.

وعلّق عبد الباقي: "الدكتور شيرين هيقولكم علاقة البسلة بالـ DNA في أنا وهي حلقة النهاردة".

ويقدم أشرف عبد الباقي، خلال مسلسل "أنا وهي"، شخصية الطبيب النفسي شيرين عبد الوهاب.

مسلسل "أنا وهي" تدور أحداثه حول معاناة أحمد حاتم وهنا الزاهد، من مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد لديها شخصية مندفعة وتصرفات عدوانية، بينما يعاني أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبدالباقي، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.

المسلسل بطولة النجوم: هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل "أنا وهي" يعرض الساعة ٨ مساء على cbc والساعة ١١ مساء على cbc drama.